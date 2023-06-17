Ordu'da otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

DHA
Ordu'nun Ünye ilçesinde Mehmet Çakır’ın kontrolünü yitirdiği 52 DT 650 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Çakır ile eşi Münire Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sürücü kurtarılamadı
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Çakır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Münire Çakır ise ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Son yolculuğuna uğurlandı
İşlemlerinin ardından Mehmet Çakır'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ünye Büyük Camii'ne getirildi.
Çakır, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Düzsaylan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.