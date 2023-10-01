Ordu'da otomobil, uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı Altınordu ilçesinde otomobilin uçurumdan kumsala düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde Şuranur Ö.’nün kullandığı 52 AAL 686 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı.

Duvarın yıkılması sonucu otomobil uçurumdan düşerken, deniz kıyısında kumsalda ters dönerek durdu.

4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Miraysu G., Burcu G. ile Alime K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerinse sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)