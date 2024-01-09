Ordu'da otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti

DHA
Ordu'da korkunç bir kaza yaşandı.
Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özlem Genç'e çarptı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Genç, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü gözaltında
Kazanın ardından B.G. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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