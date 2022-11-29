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    Ordu'da pitbull bir köpeğe saldırdı

    Sokakta pitbull cinsi köpeğin saldırdığı bir başka köpek yaralanarak veterinere götürülürken saldırgan köpek ve sahibi olay yerinden kaçtı.
    • 29.11.2022 - 15:45
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    Ordu'da pitbull bir köpeğe saldırdı

    Sokaklarda ağzı açık ve başıboş gezen köpekler can almaya devam ediyor.

    Yaşanan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklenirken bu kez pitbull cinsi bir köpek başka bir köpeğe zarar verdi.

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahibinin elinden kaçtığı öne sürülen pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde yer alan ve sahibi olduğu öğrenilen köpeğe saldırdı.

    Yaralı köpek veterinere götürüldü

    Pitbull cinsi köpeğin saldırdığın gören vatandaşlar duruma müdahale ederken ön bacağındaki yarasının tedavisi için veterinere götürüldü.

    Ordu da pitbull bir köpeğe saldırdı #1

    Pitbullun sahibi aranıyor

    Pitbullun koruma altına alınması için vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelerek pitbullun sahibi olduğunu söyleyen bazı kişiler, hayvanı alarak uzaklaştı.

    AA'nın haberine göre, bölgeye gelen ekipler, saldırgan köpeğin ve bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

    Ordu da pitbull bir köpeğe saldırdı #2


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