Ordu'da psikolojik problemleri olan kadın denizden çıkmadı

Ordu'da psikolojik problemleri olan kadın denizden çıkmadı

Ünye'de denize açılan kadını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Denizden ayrılmak istemeyen kadın, zorlu mücadele sonucunda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Suna Y. denize girdi.

Genç kadının ileriye doğru yüzmeye başladığını gören vatandaşlar durumu ilgili ekiplere bildirdi.

DENİZDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Denizden çıkmamak yönünde ısrar eden kadın, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucunda denizden alındı.

Ordu'da psikolojik problemleri olan kadın denizden çıkmadı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Suna Y., sakinleştirildikten sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Suna Y.'nin daha önceden bir eğlence mekanında çalıştığını bildirdi.