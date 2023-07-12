Ordu'da sağanak yağışın ardından Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabı ulaşıma kapandı Kentte 3 gün boyunca devam eden sağanak sonrası Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun ulaşım kapanmasının ardından açıklama yapan vatandaşlar, daha önce böyle bir yağış görmediklerini ifade etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hafta sonu Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan şiddetli yağışlar birçok şehirde olduğu gibi Ordu'da da taşkınlara neden oldu.

Ordu genelinde etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden sağanak yağışların ardından il genelinde çok sayıda heyelan meydana geldi.

Heyelanların ardından ev ve iş yerleri ile araçlar zarar gördü.

Yağışların ilk günü olan 8 Temmuz gecesi Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, yapılan çalışmaların ardından ertesi gün ulaşıma açıldı.

2 noktada heyelan meydana geldi

Yağışların ardından yaklaşık 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında da 2 noktada heyelanlar meydana geldi

İki yönlü ulaşıma kapatıldı

Heyelanlar ile birlikte ilk olarak menfezler koptu, ardından asfalt zeminler dereye uçtu. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolun Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi’nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi.

Yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrildi. Yolun bu noktası da ulaşıma kapatıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Ordu’yu Akdeniz’e bağlayan yol ulaşıma tamamen kapanırken, ekiplerin kısa süre içerisinde geniş çaplı çalışma başlatacağı öğrenildi.

Yağışlar nedeniyle ayrıca Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde de mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolda heyelan sonrası çökme meydana geldi.

"Yağışlarla birlikte dere suyu yola kadar yükseldi"

Ali Akköse isimli vatandaş, toplamda yaklaşık bir kilometrelik alanda heyelanların olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Heyelan oldu ve sonrasında yaklaşık bir kilometrelik alanda yol uçtu. Şu anda yol ulaşıma kapalı, geliş ve gidiş yok. Asfalt dereye düştü, sel yolun altını oydu. Sular aşırı yükseldi ve yola kadar gelmişti. Ulaşım olmadığı için yapılmasını talep ediyoruz.

"Şimdiye kadar böyle bir afet görmemiştim"

Mehmet Akköse ise doğduğu günden bu yana bu şekilde bir felaket görmediğini belirterek, şunları ifade etti: