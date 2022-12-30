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    Ordu’da sahte psikolog yakalandı

    Altınordu'da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • 30.12.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 15:12
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    Ordu’da sahte psikolog yakalandı

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorculuk oynarken yakalanan Ayşe Özkiraz, Türkiye'de kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

    Foyası ortaya çıkınca tutuklanan Özkiraz'dan sorna benzer bir olay da Ordu'da yaşandı.

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

    Diplomasız psikolog

    Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

    Serbest bırakıldı

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

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