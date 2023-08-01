Ordu'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi öldü Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

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Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Karakiraz mevkiinde can pazarı yaşandı.

Mehmet Baş’ın kullandığı 52 HT 162 otomobil, ilçe girişine yakın bir noktada sürücüsünün kontörlünden çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönerek duran araçta bulunan Salih Aydın, Fatma Aydın ile Kıymet Baş isimli kişiler olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Mehmet Baş ile araçta bulunan bir diğer kişi Cevdet Baş, çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.