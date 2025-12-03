Ordu'da şehit olan evlatları için anı odası yaptılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari'de 24 Haziran 2016'da PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün cenazesi, 26 Haziran'da memleketi Ünye ilçesinde toprağa verildi.

HATIRLARINI ANI ODASINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Kerim Örtücü'nün şehadetinin ardından babası Ahmet Örtücü ile annesi Mahide Örtücü, evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarına ayırarak 'anı odasına" dönüştürdü.

Odada şehit Örtücü'ye ait fotoğraflar, mektuplar, başarı belgeleri, madalyalar, ayakkabılar, üniformalar, sivil kıyafetler ve çeşitli kişisel eşyalar bulunurken; acılı anne baba, Türk bayraklarıyla donatılan odada evlatlarının hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

"YAVRUMUZLA HASRET GİDERİYORUZ"

9 yıldır oğullarının kıyafetlerini kokladığını belirten Ahmet Örtücü, "Oğlumuz 2016'da şehadet şerbetini içti. Allah, onu Peygamber Efendimize komşu eylesin. 2017'de burayı oğlumuzun eşyalarından oluşan bir anı odası yaptık.

Burası bizim manevi hayatımız. Burada yavrumuzla hasret gideriyoruz. Bütün şehit ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Anne Mahide Örtücü ise "Kendimizi teselli etmek için böyle bir anı odası yaptık. Oğlumuzun fotoğrafları ve eşyalarıyla yetinmeye çalışıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Takdiriilahi böyleymiş.

Buraya gelip bazen ağlıyoruz, bazen de şehit olduğu için ağlamamaya çalışıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Kıyafetlerini koklayıp, fotoğraflarını okşuyoruz. Bu odayı, onun anılarıyla doldurduk. Biz de bu anılarla kendimizi avutuyoruz" dedi.