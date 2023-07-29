Ordu’da sel mağdurlarına 11,5 milyon TL ödeme yapıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel, bugüne kadar 185 ev ile kaskosu olmayan iş yerlerine toplamda 11,5 milyon TL ödeme yapıldığını duyurdu.

DHA

8-10 Temmuz’da Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağışlardan Ordu da olumsuz yönde etkilenmişti.

Her zaman olduğu gibi bu felaketin yaraları da sarılıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

açıkladı. Devletin bütün kurum ve kuruluşları ile birlikte afetten zarar gören esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını belirten Vali Sonel, afetin ardından il genelinde çalışmaya başlayan hasar tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlandığını söyledi.

Şiddetli yağışlarda en olumsuz etkilenen ilçenin Perşembe olduğunu ifade eden Sonel, “Perşembe’de metrekareye 243 kilogram yağış düştü. Fatsa ilçemize metrekareye 209 kilogram, Kabadüz ilçemize 175 kilogram, Altınordu ilçemize de 146 kilogram metrekareye yağmur düştü. Şiddetli yağıların olduğu günlerde 1153 ihbar geldi ve biz 695 iş makinemiz, 1549 personelimiz ile tüm devletimiz ve milletimiz ile birlikte sahadaydık.

Bu selden zarar gören vatandaşlarımızın dertlerine kısa sürede çare olalım diye. Hasar tespit komisyonlarımız aynı günün sabahında kurduk ve esnaflarımızın iş yerlerine gidildi, konutlara gidildi, sel ve heyelandan etkilenen araçlara gidildi.

Bu kapsamda bizim 185 konutumuzda eşyalar zarar gördü. Yine 455 iş yeri, 62 araç, 1931 dekar tarımsal arazi zarar gördü. 100 bin yavru balık, 310 arılı kovan, yaklaşık 600 civarında kümes hayvanı telef oldu” diye konuştu.

Toplam 11,5 milyon TL hesaplara geçti

Sonel, taşkınlarda evlerini su basması sonucu eşyaları zarar gören vatandaşların hesaplarına toplamda 7,5 milyon TL yatırıldığını ifade ederek, “AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen yaklaşık 7,5 milyon lira, eşyası zarar gören vatandaşlarımızın hesabına geçirildi. Hafta sonu olmasına rağmen bankayı açtırdık ve vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalıştık. 455 iş yerimizden 211’i sigortalı, 244’ü sigortasızdı.

AFAD’tan gelen destek ile 244 iş yerine ulaşıldı. Ayrıca yerel imkânları da kullanarak, kullanılamaz durumda olan iş yerlerini de 3-5 gün içerisinde onararak tekrar ticari faaliyete gelecek şekilde aktif hale getirdik. Kaskosu olmayan iş yerlerine AFAD tarafından 4 milyon TL destek verildi.

Yine bizim Büyükşehir Belediyemize ve 19 ilçe belediyemize AFAD’ımız üzerinden ciddi miktarda destek geldi ve kısa sürede kapanan yollar, bozulan yollar, sanat yapıları, tez vakitte onarılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

"Yollarda çalışmalar devam ediyor"

Heyelan nedeniyle bir bölümü trafiğe kapan Ordu’dan başlayıp, Akdeniz’e uzanan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda ulaşımın sağlanması için alternatif yollar açıldığını kaydeden Sonel, “Bizim Karadeniz-Akdeniz Yolu bağlantı yolu diye bahsettiğimiz yolda da tünel önünde hakikaten tünel önünde ciddi bir hasar meydana geldi. Ankara’dan heyetlerimiz geldi. Karayolları teknik ekibimiz çalışıyor. Allah’ın izini ile burası kısa sürede bitecek.

Ama çok ciddi bir iş var burada. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını ben rica ediyorum. Biz bu yoldan ulaşımın tekrar sağlanması için alternatif yollar verdik. Şu anda ulaşımda bir aksama yok. Alternatif yoldan vatandaşlarımız ulaşımlarını sağlayabilirler. Rabbim sel, heyelan, yangın, deprem gibi afetlerden ülkemizi, milletimizi, tüm insanlığı korusun” dedi.