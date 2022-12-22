Petrol
83.46
1.53%
Euro
19.8938
0.40%
Dolar
18.678
0.09%
Altın
1.09
0.17%
Borsa
5488
0.00%
Bitcoin
319.327
-0.12%
BTXN Coin
7.23
-3.72%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Ordu'da sevgilisi Eda'yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi

    Sinan Şimşek'in, sevgilisi Eda'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
    • 22.12.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da sevgilisi Eda'yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 4 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde kadın cinayeti yaşandı.

    Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi.

    İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

    Hayatını kaybetti

    Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı.

    Darbedildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Cani tutuklandı

    İncelemede, Evli'nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Sinan Şimşek hakkında, Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek SEGBİS aracılığı ile katıldı, Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Mütalaasını açıklayan savcı, Sinan Şimşek'in 'eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

    Ordu da sevgilisi Eda yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi #1

    Ordu da sevgilisi Eda yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi #2

    Ordu da sevgilisi Eda yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi #3

    Ordu da sevgilisi Eda yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi #4

    Ordu da sevgilisi Eda yı canice öldüren şahsa ağıtlaştırılmış müebbet talebi #5


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga
    3. Sayfa

    Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga

    Kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
    Gündem

    Kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    Görüş Bildir