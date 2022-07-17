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    Ordu'da soba gazı faciası: Yaşlı çift öldü

    Aybastı ilçesinde haber alınamayan Emlek çiftinin soba gazı zehirlenmesi sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.
    • 17.07.2022 - 15:54
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    Ordu'da soba gazı faciası: Yaşlı çift öldü

    Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşanayan Emin (84) ve Cemile Emlek'ten (89) komşuları bir süre haber alamadı.

    Durumdan endişe duyan komşular, eve giderek zile bastı. Kapının açılmaması üzerine ise çiftin yakınlarına haber verildi.

    Eve gelen yakınları kapıyı açıp girdiğinde çiftin yatak odasında hareketsiz yattığını fark etti.

    Cansız bedenlerine ulaşıldı

    DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ölümlerine soba gazı neden oldu

    Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da soba gazı faciası: Yaşlı çift öldü #1


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