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    Ordu’da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

    Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 08:42
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    Ordu’da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

    Ordu’nun Mesudiye ilçesi Ilışar Mahallesi’nde oturan Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla adrese jandarma ve sağlık görevlileri geldi.

    Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sevim çiftini yerde hareketsiz buldu.

    KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

    Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu’da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü #1


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