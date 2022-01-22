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    Ordu’da soluk borusuna fındık kaçtı, kurtarılamadı

    Soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan 2,5 yaşındaki çocuk, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 17:58
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    Ordu’da soluk borusuna fındık kaçtı, kurtarılamadı

    Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki büyük annesinin evinde dün akşam oyun oynarken aniden fenalaşan 2,5 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı.

    Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    KURTARILAMADI

    Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

    Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

    Ordu’da soluk borusuna fındık kaçtı, kurtarılamadı #1

    YARIN DEFNEDİLECEK

    Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye’de toprağa verilecek.


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