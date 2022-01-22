Ordu’da soluk borusuna fındık kaçtı, kurtarılamadı

Soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan 2,5 yaşındaki çocuk, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki büyük annesinin evinde dün akşam oyun oynarken aniden fenalaşan 2,5 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı.

Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye’de toprağa verilecek.