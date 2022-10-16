Stajyer olan lise öğrencisini çiçekçi taciz edip tehdit etti. 15 yaşındaki öğrencinin yaşadığı olayı rehberlik öğretmeni çözdü. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi S.T. çalıştığı yerin siparişlerini almak için çiçekçiye gitti.

Lise öğrencisi, iddiaya göre gittiği çiçekçi dükkanının sahibi A.T.'nin sözlü tacizine uğradı.

Taciz, tehdit, travma...

Dükkan sahibi bununla da kalmadı, arka odaya çağırdığı S.T.'ye sarılarak öpmeye kalkıştı.

Yaşanan durumdan korkup dışarı çıkan S.T., dükkan sahibi tarafından olayın duyulmaması için tehdit edildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine genç kız, yardım istemek için arkadaşını aradı.

Öğretmeni çözdü

Durumu arkadaşına anlatmasına rağmen taciz olayını bir türlü atlatamayan liselinin travma hali, rehber öğretmeninin dikkatini çekti.

S.T., olayın üzerine düşen öğretmenine başından geçenleri anlattı.

Öğretmen de durumu öğrencinin ailesine bildirince, polise giderek, şikayetçi olundu.

Ordu'da stajyer kızı çiçekçi taciz etti, olayı rehber öğretmen çözdü VİDEO



Suçlamaları reddetti, serbest kaldı

Suçlamalar sonrası gözaltına alınan A.T., suçlamaları reddetti.

'Cinsel istismar' iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.T., 'delil yetersizliği' sebebiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Ceza alması için benim öldürülmem mi gerekiyordu?"

Verilen karara tepkisiz kalamayan ve DHA'ya konuşan S.T., "Günlerdir dışarı çıkamıyorum. Ceza alması için bana tecavüz edilmesi ya da benim öldürülmem mi gerekiyordu? Ceza alması için başıma demek ki; büyük bir şey gelmesi gerekiyor." dedi.

"Böyle bir sapık nasıl dışarıda gezebilir?"

Anne Zeliha T. de şüpheli A.T.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Böyle bir sapık nasıl dışarıda gezebilir? Anlamıyorum. Çocuğuma tecavüz edip, öldürmesi mi gerekiyordu, devletin böyle olunca mı tutuklaması gerekiyordu? Ne yapmaya çalıştıklarını çözemedim. Bu başka bir çocuğun başına gelebilirdi. Çocuğumun yaşadıklarını duyduktan sonra ne geceleri uyuyabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Kendisine iftira attığımızı söylemiş. Bizim onunla ne alıp, veremediğimiz var da iftira atalım. Tanımadığım birisi." dedi.

"Bana iftira atılmaktadır"

Öte yandan ifadesine ulaşılan A.T.’nin, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi sözlü ya da fiziki bir istismarda bulunmadım. İddiaların hepsi asılsızdır. Bana iftira atılmaktadır. Böyle bir olay söz konusu olmadı, yaşanmadı." dediği öğrenildi.