Trafik magandaları durmak bilmiyor...
Hemen her gün trafikte tehlike saçan sürücülerle karşılaşıyoruz.
Magandaların drift sevdası ise polis ekiplerinin yüksek cezalarına rağmen bitmiyor.
SÜNNET DÜĞÜNÜNDE YOLU KAPATTILAR
Son olarak drift görüntülerinin adresi Ordu oldu.
Dün akşam saatlerinde bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı.
DRİFT ATTI
Çaybaşı-Ünye yolunda sünnet düğünü konvoyundaki Ahmetcan Arpacıoğlu, otomobiliyle sünnet olacak çocukların çevresinde drift atarak döndü.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
POLİS O ANLARI KAYDA ALDI
Sürücüye işlem yapmak için alana giden polis memuru, bir yandan da cep telefonuyla o anları kayda aldı.
Plakası takılmadığı görülen otomobilin sürücüsü Ahmetcan Arpacıoğlu, çocukların etrafında birkaç tur döndükten sonra polisi fark edip alandan hızla uzaklaştı.
32 BİN LİRA CEZA
Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen Ahmetcan Arpacıoğlu’na, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından 32 bin 233 lira ceza yazıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış