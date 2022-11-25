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    Ordu'da tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti

    Ordu’nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
    • 25.11.2022 - 08:13
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    Ordu'da tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti

    Ordu Fatsa'da ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana, ilçede fırıncı esnafı olan Orhan Çelik, evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çelik’in cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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