Ordu'da tek linkle 30 bin TL dolandırıldı Kendisine whatsapp üzerinden gelen bir indirim linkine yanlışlıkla tıklayınca kredi kartından 7 parça halinde yaklaşık 30 bin TL para çekildi. Dolandırıldığını anlayan şahıs savcılığa şikayette bulundu.

İHA

Dolandırıcılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Dolandırıcılar, her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 11 Ekim'de A.E. isimli kadına bir tanıdığından whatsapp üzerinden bir internet sitesine ait indirim linki geldi.

Linkin, bir müşterisinden gelmiş olabileceğini düşünerek yanlışlıkla linke tıklayan kadın, sitenin sahte olduğunu fark etti.

28 bin 947 TL dolandırıldı

Bir süre sonra farklı firmalardan kredi kartı ile para çekildiğini ve parça parça alışveriş yapıldığını anlayan kadın, dolandırıldığını fark edince bankaları ile görüşüp kredi kartlarını bloke ettirdi.

Kredi kartı ile 7 parça halinde toplamda 28 bin 947 TL dolandırıldığı anlayan A.E., savcılığa giderek şikayette bulundu.

Kredi kartı bloke edildi

A.E., kredi kartını bloke ettirdikten sonra dolandırıcıların yine para çekmeye çalıştığını ve bankanın işleme izin vermediği için olayın gerçekleşmediğini ifade etti.

İnsanların gelen linklere tıklamaması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)