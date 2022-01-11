Euro
15.6777
0.12%
Dolar
13.8375
0.12%
Altın
802.2950
0.24%
Borsa
2,057.94
0.62%
Bitcoin
583.930
1.51%
BTXN Coin
32.90
-1.84%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Ordu'da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı

    Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.

    5 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 5 şüpheli, tekstil fabrikasından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

    1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

    Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürünü ele geçirildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ordu da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı #1

    Ordu da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı #2

    Ordu da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı #3


    Görüş Bildir