- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ordu'da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı
Ordu'da tekstil fabrikasını soyan hırsızlar yakalandı
Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
- AA
- 11.01.2022 - 16:15
- Güncelleme : 11.01.2022 - 16:20
Ordu'nun Fatsa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 5 şüpheli, tekstil fabrikasından çaldıkları malzemelerle yakalandı.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürünü ele geçirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.