Ordu'da torununa ceza kesen polise saldırdı Ünye'de ehliyetsiz ve kasksız şekilde trafiğe çıkan 15 yaşındaki sürücüye ceza kesin polis, gencin dedesinin başına sandalye vurmasıyla yaralandı.

DHA

Ordu'da yaşanan polise şiddet vakası 'pes' dedirtti.

Ünye ilçesinde kasksız ve ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan 15 yaşındaki genç, polis ekiplerinin dikkatine takıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücü A.A.D.’nin 15 yaşında olduğunu, ehliyet ve kaskının olmadığını tespit edince, işlem uyguladı.

TORUNUNA CEZA KESEN POLİSE SALDIRDI

Bu sırada bölgede kahvehane işleten A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. ile polis memuru Erol G. arasında tartışma çıktı.

Abdullah D., mukavemet gösterdiği Erol G.’nin başına sandalyeyle vurarak yaraladı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Erol G., uyarı amacıyla havaya bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memurunu Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Erol G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEDE VE TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan torunu A. A. D. gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)