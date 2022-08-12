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    Ordu'da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti

    Ünye ilçesindeki düğün çıkışında plakası sökülen araçla drift atıldı. Tehlikeli manevralarla yürekleri ağza getiren sürücü, polis ekipleri tarafından aranıyor.
    • 12.08.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 11:23
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    Ordu'da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti

    Ordu'da dünyaevine giren çiftin düğün konvoyundaki manevralar trafiği tehlikeye soktu.

    Ünye-Çaybaşı kavşağındaki yolda, pazar akşamı düğün konvoyundan uzaklaşan sürücü, plakasını söktüğü otomobille drift yapmaya başladı.

    O anlar kamerada

    Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, otomobili sürekli döndüren sürücünün, lastik yakarak duman çıkardığı ve damadın da alkışlarla desteklediği anlar yer aldı.

    Ordu'da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti VİDEO

    Polisler sürücünün peşinde

    Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Ordu da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti #1

    Ordu da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti #2

    Ordu da trafiği tehlikeye sokan konvoy drifti #3


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