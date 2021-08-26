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- Ordu'da U dönüşü yapan sürücü kaza yaptı
Ordu'da U dönüşü yapan sürücü kaza yaptı
U dönüşü sırasında kamyonet ve park halindeki otomobile çarpan sürücü, 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
- İHA
- 26.08.2021 - 08:48
- Güncelleme : 26.08.2021 - 09:26
Atatürk Mahallesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde 42 EE 699 plakalı ticari aracıyla U dönüşü yapan sürücü, Emirhan G. idaresindeki 55 BE 174 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 42 EE 699 plakalı ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan Fahri Köse'ye ait 52 LG 650 plakalı otomobile çarptı.
1 YARALI
Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücünün yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'da U dönüşü yapan ticari araç kazaya yol açtı