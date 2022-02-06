Ordu’da yangın ölen 2 çocuk, aynı tabut içerisinde toprağa verildi

Tek odalı ahşap bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Eymen Alantepe ile 8 aylık kardeşi Yaman, aynı tabuta konularak toprağa verildi.

Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde, Alantepe ailesine ait ahşap evde, cuma günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba Selami Alantepe, yeğenini son anda kurtardı.

YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alatepe kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken patlama olunca, tekrar eve giremedi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

CESETLERİ BULUNDU

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları 8 aylık Yaman ve 4 yaşındaki Eymen'in cesedini buldu. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AYNI TABUTA KONULDULAR

Kardeşlerin cenazeleri, otopsi işleminin ardından Korgan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aile yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan teslim alınan Eymen ve Yaman kardeşlerin aynı tabuta konulan cenazeleri, ilçedeki Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi. İki kardeş, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazede baba Selami Alantepe'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.