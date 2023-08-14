Ordu'da yemek yaparken yanan kadın öldü Tüp gaz parlaması sonucu yanarak yaralanan yaşlı kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının son anda kendini dışarı attığı evde ise yangın çıktı.

İHA

Korkunç son, onu yemek yaparken yakaladı.

73 yaşındaki Gülperiye Eroğlu, Ordu'nun Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'ndeki evinin mutfağında yemek hazırlıyordu.

Kıyafetleri tutuştu

Bu sırada tüp gaz parladı ve talihsiz kadın alevler içinde kaldı.

Kıyafetleri tutuşan kadın, kendini son anda evden dışarı attı.

Evde yangın çıktı

Yaşlı kadına yakınları müdahale ederken patlayan tüp gaz, evde yangına neden oldu.

Öte yandan ağır yaralanan yaşlı kadın, önce Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Gülperiye Eroğlu, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.