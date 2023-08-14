Ordu'da yemek yaparken yanan kadın öldü

İHA
Korkunç son, onu yemek yaparken yakaladı.
73 yaşındaki Gülperiye Eroğlu, Ordu'nun Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'ndeki evinin mutfağında yemek hazırlıyordu.
Kıyafetleri tutuştu
Bu sırada tüp gaz parladı ve talihsiz kadın alevler içinde kaldı.
Kıyafetleri tutuşan kadın, kendini son anda evden dışarı attı.
Evde yangın çıktı
Yaşlı kadına yakınları müdahale ederken patlayan tüp gaz, evde yangına neden oldu.
Öte yandan ağır yaralanan yaşlı kadın, önce Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Gülperiye Eroğlu, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.