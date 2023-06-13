Ordu'da yolcu minibüsü devrildi: 3 kişi yaralandı

İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 36 yaşındaki Cantürk T.'nin kullandığı yolcu minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrilerek bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.