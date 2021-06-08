Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Ordu’da trafik kazası meydana geldi.

Ordu-Ulubey yolu üzerinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolcu minibüsü yoldan çıkarak, bir evin bahçesine girdi, burada bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişinin askeri personel olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ViDEO