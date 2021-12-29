Ordu’daki ehliyet sınavında kulak içi kopya düzeneğiyle yakalandı

Ehliyet sınavına giren kişi, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, firari şüpheli ise aranıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına giren kişinin kopya çektiğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek, sınav salonuna geldi.

Yapılan incelemede, sınava giren Y.C.'nin kulağının içinde, dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık ve buna bağlı düzenek olduğu tespit edildi.

DIŞARIDAN İKİ KİŞİ YARDIM ETTİ

Y.C.'ye dışarıdan yardım edildiğinin anlaşılması üzerine ekipler, sınav merkezi çevresinde yaptığı araştırmada da 2 kişinin içinde oturduğu aracı fark etti.

Polisi gören şüphelilerden M.K. kaçarken, sınava giren Y.C. ile ona yardım eden S.H., gözaltına alındı.

M.K.'nin yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.