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- Ordu'daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti
Ordu'daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti
- 25.08.2022 - 16:46
Ordu'daki eski milli sporcu 69 yaşındaki Salih Aydoğan'ın İstanbul'da ikamet eden oğlu 28 yaşındaki Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Murat Aydoğan, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Mevlit hazırlığında baygınlık geçirdi
Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yapan Salih Aydoğan, bugün öğle saatlerinde aniden evinin önünde fenalaştı.
Yere yığılan Salih Aydoğan'ı gören çevredekiler, durumu 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydoğan hastaneye kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Oğluyla aynı kaderi yaşan Salih Aydoğan’ın ölümü, kentte üzüntüye neden oldu.
Oğlunun yanında defnedilecek
Salih Aydoğan, yarın düzenlenecek törenle, oğlunun yanında toprağa verilecek.