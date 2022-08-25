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    Ordu'daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti

    Oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden Salih Aydoğan, ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlığı yaparken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
    • 25.08.2022 - 16:46
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    Ordu'daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti

    Ordu'daki eski milli sporcu 69 yaşındaki Salih Aydoğan'ın İstanbul'da ikamet eden oğlu 28 yaşındaki Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    Murat Aydoğan, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

    Mevlit hazırlığında baygınlık geçirdi

    Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yapan Salih Aydoğan, bugün öğle saatlerinde aniden evinin önünde fenalaştı.

    Yere yığılan Salih Aydoğan'ı gören çevredekiler, durumu 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydoğan hastaneye kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Oğluyla aynı kaderi yaşan Salih Aydoğan’ın ölümü, kentte üzüntüye neden oldu.

    Oğlunun yanında defnedilecek

    Salih Aydoğan, yarın düzenlenecek törenle, oğlunun yanında toprağa verilecek.

    Ordu daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti #1

    Ordu daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti #2

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    Ordu daki eski sporcu, oğlunun ölüm yıl dönümünde vefat etti #4


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