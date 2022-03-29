Hırsızlık suçundan aranan ve saklanmak için gittiği evde zihinsel engelli yeğenini, polisleri görünce rehin alıp, kapıyı açmayan şahıs, ekipler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Esenli Mahallesi'ndeki 3 ayrı iş yerine girerek, hırsızlık yaptığı tespit edilen G.Ü.'nün, Çakırlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı öğrenildi.

Gece saatlerinde şüphelinin olduğu eve operasyon düzenlendi. Polisi fark eden G.Ü., evdeki zihinsel engelli yeğeni A.Ü.'yü rehin alıp odaya girdi, kapıyı kilitledi.

POLİSİ GÖRÜNCE ENGELLİ YEĞENİNİ REHİN ALDI

Bunun üzerine özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. G.Ü., tüm ikna çabalarına karşın teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Polisler, kapıyı kırarak içeri girdi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Bu sırada G.Ü., makasla polislere saldırdı. Ekipler, G.Ü.’yü bacağından vurup yakaladı. Kurtarılan zihinsel engelli A.Ü. ise ailesine teslim edildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ile 1 kamera ele geçirildi.

Ordu'daki hırsız bacağından vurularak yakalandı VİDEO





