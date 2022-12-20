Petrol
79.97
0.21%
Euro
19.8061
0.12%
Dolar
18.6553
0.03%
Altın
1.082
1.06%
Borsa
5401
0.00%
Bitcoin
319.549
0.46%
BTXN Coin
8.03
14.71%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Ordu'daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

    Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenaze töreni düzenlendi. Öğretmenin ceketi, tabutunun üzerine konuldu.
    • 20.12.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

    Ordu Korgan İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı öğretmen Vedat Beşikçi idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Beşikçi ile motosikletin arkasında oturan Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur Serkan Uysal, çarpmanın etkisiyle savrularak metrelerce sürüklendi.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan Serkan Uysal ile ağır yaralanan Vedat Beşikçi'yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Beşikçi, dün yaşamını yitirdi. Serkan Uysal'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Ceketi tabutunun üzerine konuldu

    Öğretmen Vedat Beşikçi için Fatsa ilçesindeki Orta Büyük Camisi'ndeki cenaze töreninde, giydiği ceket tabutun üzerine konuldu. Beşikçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bolaman Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #1

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #2

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #3

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #4

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #5

    Ordu daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı #6


    Brent petrolün varil fiyatı 79,46 dolar oldu
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 79,46 dolar oldu

    Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir