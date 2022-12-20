Ordu'daki kazada can veren öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenaze töreni düzenlendi. Öğretmenin ceketi, tabutunun üzerine konuldu.

Ordu Korgan İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı öğretmen Vedat Beşikçi idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Beşikçi ile motosikletin arkasında oturan Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur Serkan Uysal, çarpmanın etkisiyle savrularak metrelerce sürüklendi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan Serkan Uysal ile ağır yaralanan Vedat Beşikçi'yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Beşikçi, dün yaşamını yitirdi. Serkan Uysal'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ceketi tabutunun üzerine konuldu

Öğretmen Vedat Beşikçi için Fatsa ilçesindeki Orta Büyük Camisi'ndeki cenaze töreninde, giydiği ceket tabutun üzerine konuldu. Beşikçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bolaman Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.





















