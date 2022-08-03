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    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi

    Şehrin simgelerinden biri olan “üç kız heykeli”, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Heykellere zarar verenleri bulmak için çalışma başlatıldı.
    • 03.08.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:46
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    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi

    Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki, “Tabya başında üç kız yan yana” yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline, zarar verildi.

    Daha önce de heykele zarar verildiği öğrenildi.

    Şehrin simgelerinden olan heykellerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

    Ayağı kırıldı, üzerine çizikler atıldı

    Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan heykeller aynı yere yerleştirilmişti. Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan 3 kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor.” ifadesine yer verildi.

    Heykellere zarar veren kişi ya da kişiler aranıyor

    AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi #1

    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi #2

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