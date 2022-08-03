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- Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi
Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi
Şehrin simgelerinden biri olan “üç kız heykeli”, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Heykellere zarar verenleri bulmak için çalışma başlatıldı.
- 03.08.2022 - 14:38
- Güncelleme : 03.08.2022 - 14:46
Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki, “Tabya başında üç kız yan yana” yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline, zarar verildi.
Daha önce de heykele zarar verildiği öğrenildi.
Şehrin simgelerinden olan heykellerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
Ayağı kırıldı, üzerine çizikler atıldı
Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan heykeller aynı yere yerleştirilmişti. Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan 3 kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor.” ifadesine yer verildi.
Heykellere zarar veren kişi ya da kişiler aranıyor
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.