Ordu'daki 'Üç Kız' heykeline yine zarar verildi 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenilerek yapılan 'Üç Kız' heykelinden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

DHA Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde belirlenen seyir terası konumundaki açık alana, 17 yıl önce 'Tabya Başında Üç Kız Yan Yana' türküsünden esinlenerek yapılan 'Üç Kız' heykeli yerleştirildi. Başı kırıldı Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı, 2016'da gövdesinden kırılıp zarar verildi. Ayağı gövdesinden ayrıldı Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı. 4'üncü kez saldırıya uğradı Çalışmalar sürerken heykeller 4'üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Kameralar incelemeye alındı Belediye, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.