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    Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda iki yabancı uyrukluya sınır dışı

    Fatsa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fazla sayıda maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 Gürcistanlı sınır dışı edildi.
    • 11.10.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:55
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    Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda iki yabancı uyrukluya sınır dışı

    Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

    Fatsa'da düzenlenen operasyon, ekiplerce titizlikle yürütüldü.

    Ele geçirilenler

    Operasyonda, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 58 litre sahte alkollü içecek 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Gürcistanlı iki kişiye sınır dışı

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

    Ordu daki uyuşturucu operasyonunda iki yabancı uyrukluya sınır dışı #1


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