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- Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda iki yabancı uyrukluya sınır dışı
Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda iki yabancı uyrukluya sınır dışı
Fatsa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fazla sayıda maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 Gürcistanlı sınır dışı edildi.
- 11.10.2022 - 16:49
- Güncelleme : 11.10.2022 - 16:55
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Fatsa'da düzenlenen operasyon, ekiplerce titizlikle yürütüldü.
Ele geçirilenler
Operasyonda, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 58 litre sahte alkollü içecek 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gürcistanlı iki kişiye sınır dışı
İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.