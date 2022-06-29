Ordulu genç dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı

Bir genç, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak iletişim kuran ve kendilerini ‘icra müdürü’ olarak tanıtan dolandırıcılara 4 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan genç, şikayette bulundu.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ömer Ceylan, K.K. isimli bir tanıdığına 2 bin 500 TL borç verdi.

Bir süre sonra parasını alamayan Ceylan, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

‘İcra memuru’ yalanı

Ceylan’ın paylaşımı üzerine yine sosyal medya üzerinden ‘acil nakit’ adında bir sayfa, kendisine mesaj atarak iletişim kurdu.

Ömer Ceylan’a bir telefon numarası veren dolandırıcılar, numaranın bir icra memuruna ait olduğunu ve parayı geri alabileceklerini söyledi.

Dolandırıcılara 4 bin TL para kaptırdı

Dolandırıcılara inanan Ceylan, kendisine mesaj olarak gönderilen cep telefonu numarası ile iletişim kurdu.

Dolandırıcılar, parayı fazlasıyla geri alabileceklerini, işlemler için 350 TL dosya masrafı olduğunu söyledi.

Fark edince şikayetçi oldu

Parayı kendisine verilen hesaba havale yapan Ceylan, dolandırıcıların isteği üzerine, kredi çekerek tamamladığı 4 bin TL parayı, parça parça sürekli olarak hesaba havale yaptı.

İHA’nın haberine göre hem alacağını hem de gönderdiği paraları geri alamayan Ceylan, dolandırıldığını fark edince savcılık ve emniyete şikayette bulundu.

Numarasını verdikleri kişinin ifşası çıktı

2 yıllık üniversite mezunu 27 yaşındaki Ömer Ceylan, “Benim K.K. isimli birisinden 2 bin 500 TL alacağım vardı. Bunu fırsat bilerek, sosyal medyada ‘acil nakit’ isimli sayfa üzerinden yazı yazdılar ve bana yardımcı olacaklarını, özelden mesaj atmamı istediler. Ben de onlara güvenerek geri dönüş sağladım. Onlar bana bir tanıdıklarının olduğunu ve o kişinin icra müdürü olduğunu, bu tür işlerle uğraştığını söylediler. Sonra bana sözde icra müdürünün telefon numarasını verdiler. O şahıs Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşayan C.A. isimli 43 yaşlarında bir insanmış. O şahsın önceden Osmaniye Devlet Hastanesi’nde çalıştığını ve bu tür olaylardan dolayı işten çıkartıldığını sosyal medyadaki dolandırıcıların ifşa grubundan öğrendim.” dedi.

“Beni kandırdılar”

“Benden ilk önce alacağım olan kişiye haciz işlemi için 350 TL istediler. Aradan 4 saat sonra yeniden 350 TL istediler ve dosya parası olduğunu söylediler. Bu şekilde sürekli para isteyerek 4 bin TL dolandırdılar.” diyen Ceylan, şöyle devam etti:

“Paranın ne zaman geleceğini sorduğumda ‘sana haber vereceğiz, bu ödediğin 4 bin TL birikecek, şahıs icralık olduktan sonra sana 9 bin 880 TL olarak geri gelecek’ dediler ve beni kandırdılar. Bu şahsın daha önceden başka insanları dolandırdığını da duydum. Bu şahıs tarafından dolandırılanlar benim gibi savcılığa suç duyurusunda bulunsun.”

“Bankaya olan borçlarımı ödeyemiyorum”

Savcılık ve emniyet güçlerinin konu hakkında çalışma başlattığını kaydeden Ceylan, şunları söyledi:

“Olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Soruşturma dosyasını incelediğimizde şahsın her tarafta arandığını söylüyorlar. Ben bu kadar parayı kredi çekerek borç yaptım, bunlardan da paramı geri alamadığım için bankaya olan borçlarımı kapatamıyorum, bankalar sürekli beni arıyor. Beni dolandıranlardan ricam var. Daha fazla beni oyalamasın, lütfen paramı yatırsın. Zor imkanlarla Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 2 yıllık üniversiteyi okuyup mezun oldum.”

Ceylan ayrıca, kimsenin dolandırıcılara inanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.