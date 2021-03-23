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    Ordululardan doluya karşı battaniye önlemi

    5 dakika boyunca yağan fındık tanesi büyüklüğündeki dolu tanelerinden araçlarını korumak isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye serdi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 13:07
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    Ordululardan doluya karşı battaniye önlemi

    Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı.

    Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu.

    ARAÇLARA BATTANİYE ÖRTÜLDÜ

    Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da vatandaşlar, doluya karşı tedbir amacıyla evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı.

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