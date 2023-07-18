Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor Kentte örtü yangını olarak başlayan orman yangını kısa sürede yayılarak çok sayıda köyü etkiledi. 3'üncü güne girilen felakette, ekiplerin gece gündüz müdahalesi sürüyor.

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DHA

Türkiye bu yıl da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında büyük bir sınav verildi.

Ardından yaz mevsimin gelmesiyle endişeler yeniden başladı.

Korkulan ise bu yıl da meydana geldi. Yurdun dört bir yanında, geçtiğimiz haftadan bu yana alevler yükseliyor.

Önce İzmir, Muğla, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Tekirdağ derken Çanakkale'de de yangın paniği yaşandı.

Üçüncü güne girilen felakette müdahaleler hız kesmeden sürüyor.

Kısa sürede yayıldı

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, önceki gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi.

Çevre illerden takviye ekipler geldi

Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi.

Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı.

Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Alevlere havadan müdahale, 20.30'da sonlandırıldı. Sadece gece görüşlü 1 yangın helikopteriyle müdahaleye devam edildi.

İkinci günde 8 köy alevlerden etkilendi

Dün, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü.

Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi.

İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendiği bildirildi.

Bakan Yumaklı bölgede

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver’den bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

Üçüncü günde çalışmalar sürüyor

Havanın kararmasının ardından gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmalarında 3’üncü güne girildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, 20'den fazla hava aracı, 60'dan fazla arazöz ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor.