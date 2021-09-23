Osman Dede, yıllar önce evini terk eden oğlunu arıyor

Osmaniye’de yaşayan 107 yaşındaki Osman Küçükçe, 45 yıl önce kendisine kızıp evini terk eden oğlu Mustafa Küçükçe'ye kavuşmayı bekliyor.

1976 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık köyünde yaşayan 107 yaşındaki Osman Küçükçe, kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20’li yaşlarda olan oğlu Mustafa Küçükçe ile tartıştı.

Durumu gurur meselesi yapan Mustafa Küçükçe, evi terk etti.

ACILI BABANIN YILLAR SÜREN HASRETİ

Önce Ceyhan ilçesinde daha sonra merkezde değişik işlerde çalışan Küçükçe’den bir süre sonra haber alınamadı. Kayıp oğlunun izini süren Osman Küçükçe 1980 yılında oğlunun İstanbul’da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı.

1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen Osman Küçükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa'yı dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UMUTLANDIRAN HABER

Osman Küçükçe’nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu’nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Kayıp Mustafa'nın herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi herhangi bir bankada ise hesabı bulunamadı. Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa'dan umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı.

45 YIL SONRA İSTANBUL'DA ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Mustafa, 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Küçükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul’da ortaya çıktığını dedesi Osman Küçükçe’ye söyledi.

"OĞLUMU BANA GETİRİN"

Osman Küçükçe ise “Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim” diyerek yakınlarına seslendi.

"BULUNUP DEDEMLE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Dayısı Mustafa Küçükçe’nin kaybolmasının hikayesini anlatan Mehmet Çaparoğlu, “Dayım evin tek oğlu, bir de benim annem var. Ninem kayıp oğlunu göremeden öldü. Annem ise yine kardeşini son bir kez göremeden o da öldü. Dedem şimdi 107 yaşında ve oğlunu son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Bizim de tüm gayretimiz bu. Dayım gururlu biriydi. Şu anda 67 yaşında. Dedemden bir para istiyor o da vermiyor. Bunu gurur meselesi yapıyor ve evi terk ederek kaçıp gidiyor. Biz o tarihten bu yana haber alamadık. Şu anda İstanbul’da ve sanırım akli dengesi de pek yerinde olmayabilir. İstanbul’da nerede olduğunu bilmiyoruz. Dayımın bulunup dedem ile kavuşmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.