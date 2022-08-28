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Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bir süredir tedavi altında olan annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.
- Haber Merkezi
- 28.08.2022 - 09:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, annesi Huriye Kabaptepe'yi kaybetti.
Bir süredir tedavi gören Huriye Kabaktepe'nin vefat haberini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.
"Başımız sağ olsun"
Süleyman Soylu, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaklıtepe beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanırken, haberi duyanlar büyük üzüntü yaşadı.
Cenaze Ordu'da defnedilecek
Bir diğer yandan, Huriye Kabaktepe'nin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip, Ordu'nun Fatsa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.