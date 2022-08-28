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Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti

Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bir süredir tedavi altında olan annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.