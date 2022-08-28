Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
370.302
-0.85%
BTXN Coin
4.63
-4.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bir süredir tedavi altında olan annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, annesi Huriye Kabaptepe'yi kaybetti.

    Bir süredir tedavi gören Huriye Kabaktepe'nin vefat haberini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

    "Başımız sağ olsun"

    Süleyman Soylu, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaklıtepe beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanırken, haberi duyanlar büyük üzüntü yaşadı.

    Cenaze Ordu'da defnedilecek

    Bir diğer yandan, Huriye Kabaktepe'nin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip, Ordu'nun Fatsa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

    Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti #1

    Osman Nuri Kabaktepe annesini kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif
    Transfer dosyası

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor
    Ekonomi

    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor

    Görüş Bildir