İHA
Gün geçmiyor ki trafikte kazalar yaşanmasın...
Bu kez kaza, köprüde meydana geldi.
Sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı.
Ekipler sevk edildi
Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
8 yaralı
Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İnceleme başlatıldı
Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış