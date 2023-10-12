Osmangazi Köprüsü'nde 4 araç kazaya karıştı: 8 yaralı Sabah saatlerinde araçlarıyla seyir halinde ilerleyen sürücüler, Osmangazi Köprüsü'nde kontrolü kaybedince ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken duran trafik de normale döndü.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte kazalar yaşanmasın...

Bu kez kaza, köprüde meydana geldi.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı.

Ekipler sevk edildi

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 yaralı

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İnceleme başlatıldı

Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)