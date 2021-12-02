Osmaniye merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 6 gözaltı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Osmaniye merkezli 3 ile düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin teröre karşı mücadelesi sürüyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat Şube ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

OSMANİYE, ŞANLIURFA VE BATMAN'DA OPERASYON

Osmaniye merkezli Şanlıurfa ve Batman’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu H.B., M.H.F., I.M., M.A., İ.M. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A., İ.M. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.