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    Osmaniye merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 6 gözaltı

    PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Osmaniye merkezli 3 ile düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden, 3'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 09:39
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    Osmaniye merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 6 gözaltı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin teröre karşı mücadelesi sürüyor.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

    İstihbarat Şube ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

    OSMANİYE, ŞANLIURFA VE BATMAN'DA OPERASYON

    Osmaniye merkezli Şanlıurfa ve Batman’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu H.B., M.H.F., I.M., M.A., İ.M. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A., İ.M. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 6 gözaltı #1

    Osmaniye merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 6 gözaltı #2

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