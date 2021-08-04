Nesli tükenmekte olan saka kuşu ticareti yapan yabancı uyruklu N.S., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 120 adet saka kuşu ele geçirildi.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde N.S. isimli yabancı uyruklu şahsın, nesli tükenmekte olan saka kuşu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında 120 adet saka kuşu ele geçirildi.

KORUMA BÖLGESİNDE DOĞAYA SALINDI

Öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen kuşlar, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekibi ve DKMP’ye bağlı ekipler tarafından Kırmıtlı Kuş Cenneti içerisinde bulunan koruma bölgesinde doğaya salındı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Gözaltına alınan N.S. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 120 bin lira idari para cezası kesilmişti.

Osmaniye’de 120 adet saka kuşu ele geçirildi VİDEO

