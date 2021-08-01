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    Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 28 mülteci çıktı

    14 kişilik minibüse 20’si kaçak 28 Suriyeli mülteci alan şoföre 53 bin lira idari para cezası kesilirken, kaçak mülteciler Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 15:08
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    Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 28 mülteci çıktı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik Toprakkale uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

    20'Sİ KAÇAK 28 MÜLTECİ

    Denetimler esnasında İ.K. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu.

    Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüste 20’sinde resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 28 Suriyeli mülteci yakalandı.

    Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 28 mülteci çıktı VİDEO

    53 BİN LİRA PARA CEZASI

    Araç sürücüsü İ.K. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatılırken, ‘Belgesiz yolcu taşıma’ suçundan da 53 bin TL de idari para cezası kesildi.

    GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 28 mülteci çıktı #2

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