14 kişilik minibüse 20’si kaçak 28 Suriyeli mülteci alan şoföre 53 bin lira idari para cezası kesilirken, kaçak mülteciler Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik Toprakkale uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

20'Sİ KAÇAK 28 MÜLTECİ

Denetimler esnasında İ.K. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüste 20’sinde resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 28 Suriyeli mülteci yakalandı.

Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 28 mülteci çıktı VİDEO

53 BİN LİRA PARA CEZASI

Araç sürücüsü İ.K. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatılırken, ‘Belgesiz yolcu taşıma’ suçundan da 53 bin TL de idari para cezası kesildi.

GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.









