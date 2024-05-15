AA & Ensonhaber
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.
Araçların bagajında 13 kaçak göçmen bulundu
Biri aracın bagajında bulunan iki araçtaki 13 Suriye uyruklu nün, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeli 13 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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