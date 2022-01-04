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- Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı
Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı
- İHA
- 04.01.2022 - 08:54
- Güncelleme : 04.01.2022 - 09:36
Güvenlik güçlerinin hırsızlara karşı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı.
Motosikletlerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 100’ün üzerinde güvenlik kamerasında detaylı inceleme yaptı.
21 MOTOSİKLET ÇALDI
Ekipler kamera kayıtlarından düz kontak yöntemiyle çalınan 21 motosikleti M.A. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından M.A.’nın saklandığı adresi belirleyen ekipler ikamet önünde pusuya yatarak şahsı kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENDEN İNDİRDİ
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında şahsın rahat tavırları pes dedirtirken, güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerin birisinde çaldığı motosikleti merdivenlerden aşağıya indirmesi dikkatlerden kaçmadı.