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    Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı

    Park halindeki motosikletleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs 100’ün üzerinde güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Şahsın 21 motosiklet çaldığı ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 09:36
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    Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı

    Güvenlik güçlerinin hırsızlara karşı yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı.

    Motosikletlerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 100’ün üzerinde güvenlik kamerasında detaylı inceleme yaptı.

    21 MOTOSİKLET ÇALDI

    Ekipler kamera kayıtlarından düz kontak yöntemiyle çalınan 21 motosikleti M.A. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından M.A.’nın saklandığı adresi belirleyen ekipler ikamet önünde pusuya yatarak şahsı kıskıvrak yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı #1

    ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENDEN İNDİRDİ

    Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında şahsın rahat tavırları pes dedirtirken, güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerin birisinde çaldığı motosikleti merdivenlerden aşağıya indirmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Osmaniye de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı #2

    Osmaniye de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı #3

    Osmaniye de 21 motosiklet çalan hırsız yakalandı #4


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