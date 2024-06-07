Osmaniye'de 26 gündür aranan şahsın cesedi derede bulundu Osmaniye'de 26 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

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AA & Ensonhaber

Osmaniye'deki 11 Mayıs'ta çıktığı evine dönmemesi üzerine 44 yaşındaki Tuncay Özdem'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Son olarak Karaçay deresi civarında görüldüğü belirtilen Özdem'i bulmak için AFAD ve polis ekipleri Karaçay deresinde arama çalışması başlattı.

Cansız bedeni bulundu

Yapılan çalışmalar sonucu Özdem'in cansız bedeni Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi otopsi için Adana Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan ve 2 yıl önce de eşinden boşanan 4 çocuk babası Tuncay Özdem'in ablası kardeşinden haber alamaması sonrası Müge Anlı'nın programına konuk olmuş ve kardeşinin bulunması için yardım istemişti.