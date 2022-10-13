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- Osmaniye’de 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Osmaniye’de 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalarda, 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
- 13.10.2022 - 08:44
Osmaniye’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor…
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Adreslere operasyon düzenlendi
İHA’nın haberine göre; belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.