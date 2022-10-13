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    Osmaniye’de 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalarda, 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
    • 13.10.2022 - 08:44
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    Osmaniye’de 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Osmaniye’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor…

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

    Adreslere operasyon düzenlendi

    İHA’nın haberine göre; belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

    Osmaniye’de 264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi #1


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