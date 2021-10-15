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    Osmaniye'de 29 öğrenci yemekten zehirlendi

    Okulda yedikleri öğle yemeğinden dolayı zehirlendikleri iddia edilen 29 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 16:20
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    Osmaniye'de 29 öğrenci yemekten zehirlendi

    Osmaniye’de merkez Dereli Köyü İl Genel Meclisi İlk ve Ortaokulu öğrencileri öğle yemeğinde pilav ve tavuk yedi.

    Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler durumu öğretmenlerine anlattı.

    TAVUK PİLAV HASTANELİK ETTİ

    Birçok öğrenciden de aynı şikayeti alan okul yönetimi durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İlk müdahaleleri okulda yapılan 29 öğrenci olay yerinde hazır tutulan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

    Hastanelerde tedavi altın alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Osmaniye de 29 öğrenci yemekten zehirlendi #1

    Osmaniye de 29 öğrenci yemekten zehirlendi #2

    Osmaniye de 29 öğrenci yemekten zehirlendi #3

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