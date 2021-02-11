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    Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsızlara gözaltı

    Esnafları mağdur eden iki hırsız, 18 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesiyle yakalandı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 15:38
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    Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsızlara gözaltı

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki 3 iş yeri, hırsızların hedefi olmuştu.

    Dükkanların kapılarını demir levye ile kıran hırsızlar, bozuk paralar ile çay ocağındaki çay ve şekerleri çalmıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamerasındaki 18 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, şahısların A.Y. ve K.A. olduğunu belirledi.

    Osmaniye’de 3 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Düzenlenen operasyonla iki hırsız gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsızlara gözaltı #1

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