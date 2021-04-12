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    Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı

    Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:38
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    Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 205,63 gram bonzai, 1,09 gram eroin, 0,67 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 8 hap ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı #1

    Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı #2

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