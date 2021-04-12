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- Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı
Osmaniye’de 3 şüpheli, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 12.04.2021 - 10:26
- Güncelleme : 12.04.2021 - 10:38
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 205,63 gram bonzai, 1,09 gram eroin, 0,67 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 8 hap ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.