Yüzünü yıkamak isterken su kanalına düşen çocuğu kurtarmak isteyen 3 çocuk daha su kanalına girdi. Suya giren çocuklardan 2’sini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye’de merkeze bağlı Kırmıtlı köyüne Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak gelen ailelerinin 4 çocuğundan biri, su kanalında yüzünü yıkamak isterken suya düştü.

Onu kurtarmak isteyen diğer çocuklar da suya girince, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocukların yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu.

Çocuklardan Sadık Karataş (10) ile Şükran Karataş (9) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise suda kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekipleri, su kanalında kaybolan iki çocuğun kurtarılması için çalışmalar başlattı.

Osmaniye’de 4 çocuk su kanalına düştü VİDEO